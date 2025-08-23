augusztus 23., szombat

Óvatosan!

2 órája

Több egri üzletben is hamis euróval akartak fizetni

Címkék#euró#bankjegy#rendőrség

Lapunk úgy értesült, hogy több üzletben is hamisított 100 euróssal akartak fizetni. A rendőrséget kérdeztük a hamis pénztől.

Szabadi Martina Laura

Úgy tudjuk, több üzletben is hamis 100 euróssal akartak fizetni Egerben. Értesüléseink szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor azzal magyarázták, hogy találták a címletet. Egy másik olvasónk arról tájékoztatott, hogy hamis 20 ezer forintos bankjeggyel akartak fizetni neki lengyel turisták a Szépasszony-völgyben. A színe lett gyanús, kissé rózsaszínes volt a bankjegy, mikor felhívta a turisták figyelmét, hogy hamis pénz van náluk, megdöbbentek.

Nem a legnagyobb címlettel próbálkoznak, 100 eurós volt a hamis pénz Fotó: Illusztárció/MW
Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az esetekről, megerősítették, hogy előfordult ilyen Egerben. Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője közölte, az utóbbi időben több esetben fordult elő, hogy boltokban, vendéglátóhelyeken hamis euróval próbáltak fizetni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni.

- hívta fel a figyelmet. Hozzátette, érdemes odafigyelni, hiszen a hamis bankjegyek gyakran rossz minőségűek, de gyors fizetéskor könnyen átsiklanak felettük.

– Leginkább 20, 50 és 100 eurós címleteket használnak. A hamis pénz elfogadása bűncselekmény áldozatává teheti a kereskedőt, és komoly anyagi veszteséget okoz - emelte ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogyan védekezhetnek a boltosok, vendéglátósok a hamis pénz ellen?

  • Ismerjék meg az euró biztonsági elemeit (vízjel, hologram, színváltó tinta, tapintható felület).
  • Használjanak UV-lámpát vagy bankjegyellenőrzőt.
  • Kiemelt figyelem
  • Gyanús, kapkodó vagy türelmetlen vásárló esetén mindig legyen fokozott az ellenőrzés.
  • Ha valaki nagy címletű bankjeggyel (100–200 euró) fizet kis összegű termékért, különösen ajánlott az ellenőrzés.
  • Gyanús bankjegy esetén ne adja vissza a bankjegyet a vásárlónak!
  • Ha lehetséges, tartsa vissza feltűnés nélkül, és hívja a rendőrséget.
  • Ha a bankjegy már a kasszában van, különítse el, és tegye meg a bejelentést.

 

A vásárlóknak azt javasolja a rendőr, hogy legális valutaváltóban vagy bankban váltsanak pénzt. Ne vásároljanak „kedvezményes” eurót hirdető internetes oldalakról vagy ismeretlen személyektől – ez szinte mindig hamis pénz.

A hamis pénzzel való fizetés bűncselekmény, a bankjegy terjesztése pedig komoly büntetőjogi következményekkel jár. A hatóság kéri a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy legyenek körültekintők, és gyanú esetén azonnal értesítsék a rendőrséget.

- hangsúlyozta.

Mint korábban megírtuk, hamis bankjegyek, például húszezer forintos, illetve száz eurós címletek leggyakrabban üzletekben bukkanhatnak fel. A pénzhamisítások aránya viszonylag kicsi, de a hatásuk annál kiterjedtebb és veszélyesebb. Hevesben is próbálkoztak a bűnözők korábban: Mezőszemerén húszezreseket gyártott egy férfi.

 

