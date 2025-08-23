Több egri üzletben is hamis euróval akartak fizetni

Úgy tudjuk, több üzletben is hamis 100 euróssal akartak fizetni Egerben. Értesüléseink szerint két helyen próbáltak fizetni a hamis bankjegyekkel, mikor feltűnt az eladónak, akkor azzal magyarázták, hogy találták a címletet. Egy másik olvasónk arról tájékoztatott, hogy hamis 20 ezer forintos bankjeggyel akartak fizetni neki lengyel turisták a Szépasszony-völgyben. A színe lett gyanús, kissé rózsaszínes volt a bankjegy, mikor felhívta a turisták figyelmét, hogy hamis pénz van náluk, megdöbbentek.

Nem a legnagyobb címlettel próbálkoznak, 100 eurós volt a hamis pénz Fotó: Illusztráció/MW

Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az esetekről, megerősítették, hogy előfordult ilyen Egerben. Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője közölte, az utóbbi időben több esetben fordult elő, hogy boltokban, vendéglátóhelyeken hamis euróval próbáltak fizetni.

A hamis pénz jelentős anyagi kárt okozhat a vállalkozásoknak, hiszen a hamis bankjegy értéktelen, a kárt a kereskedő viseli. A bűnözők gyakran külföldi internetes oldalakon szerzik be a hamisítványokat, és kisebb címletekben próbálják forgalomba hozni.

- hívta fel a figyelmet. Hozzátette, érdemes odafigyelni, hiszen a hamis bankjegyek gyakran rossz minőségűek, de gyors fizetéskor könnyen átsiklanak felettük.

– Leginkább 20, 50 és 100 eurós címleteket használnak. A hamis pénz elfogadása bűncselekmény áldozatává teheti a kereskedőt, és komoly anyagi veszteséget okoz - emelte ki.

Hogyan védekezhetnek a boltosok, vendéglátósok a hamis pénz ellen?