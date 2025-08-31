58 perce
Helyszíni fotók az M3-ason történt hármas karambolról
Lassan megszűnik a torlódás a sztrádán. Helyszíni fotók érkeztek a hármas balesetről.
Korábban megírtuk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. Három ember sérült meg a balesetben. Helyszíni fotók érkeztek a helyszínről.
Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os km-nél a sávzárás megszűnt, de a több kilométeres torlódás lassan szűnik meg - írja az Útinform.
Úgy tudjuk, hogy két ember könnyebben sérült, a mentősök elszállították őket a kórházba.
