Baleset

Helyszíni fotók az M3-ason történt hármas karambolról

Címkék#M3-as#sérült#baleset

Lassan megszűnik a torlódás a sztrádán. Helyszíni fotók érkeztek a hármas balesetről.

Korábban megírtuk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. Három ember sérült meg a balesetben. Helyszíni fotók érkeztek a helyszínről.

A hármas baleset helyszíne
A hármas baleset helyszíne
Forrás: Végh Sándor/Facebook

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os km-nél a sávzárás megszűnt, de a több kilométeres torlódás lassan szűnik meg - írja az Útinform. 

Helyszíni fotó
Helyszíni fotó
Forrás: Végh Sándor/Facebook

Úgy tudjuk, hogy két ember könnyebben sérült, a mentősök elszállították őket a kórházba. 

Mentő is érkezett a helyszínre
Mentő is érkezett a helyszínre
Forrás: Végh Sándor/Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

