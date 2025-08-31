1 órája
Hármas baleset az M3-ason, torlódnak az autók, nő a dugó
Három autó karambolozott az M3-ason. A hármas baleset miatt torlódás alakult ki.
Három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. A hatvani hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. Az érintett pályaszakaszon a leállósávban halad a forgalom a hármas baleset miatt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Útinfrom tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os kilométernél egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométeres.
Friss:
A 46-os km-nél továbbra is csak egy sáv járható és a torlódás meghaladta a 10 km-et, a többletmenetidő akár egy óra is lehet - írja az Útinform.
Az érinett útszakaszon közlekedő autósok, azt tanácsolják, hogy Kerekharasztnál jöjjenek le a pályáról.
A nyílt utcán bilincselték meg a drogdílert az egri rendőrök +videó
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Ők a legkedveltebb védőnők Heves vármegyében, az édesanyák nem tudtak betelni velük