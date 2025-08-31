augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Hármas baleset az M3-ason, torlódnak az autók, nő a dugó

Címkék#M3-as#tűzoltók#baleset

Három autó karambolozott az M3-ason. A hármas baleset miatt torlódás alakult ki.

Heol.hu

Három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. A hatvani hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. Az érintett pályaszakaszon a leállósávban halad a forgalom a hármas baleset miatt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

 A baleset miatt torlódás alakult ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Útinfrom tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os kilométernél egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométeres.

 Friss:

 A 46-os km-nél továbbra is csak egy sáv járható és a torlódás meghaladta a 10 km-et, a többletmenetidő akár egy óra is lehet - írja az Útinform. 

Az érinett útszakaszon közlekedő autósok, azt tanácsolják, hogy Kerekharasztnál jöjjenek le a pályáról.

Új információk derültek ki a balesetről. 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu