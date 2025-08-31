Hármas baleset az M3-ason, torlódnak az autók, nő a dugó

Három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben. A hatvani hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. Az érintett pályaszakaszon a leállósávban halad a forgalom a hármas baleset miatt - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset miatt torlódás alakult ki.

Az Útinfrom tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os kilométernél egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométeres.

Friss:

A 46-os km-nél továbbra is csak egy sáv járható és a torlódás meghaladta a 10 km-et, a többletmenetidő akár egy óra is lehet - írja az Útinform.

Az érinett útszakaszon közlekedő autósok, azt tanácsolják, hogy Kerekharasztnál jöjjenek le a pályáról.

Új információk derültek ki a balesetről.