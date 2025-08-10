augusztus 10., vasárnap

Karambol

1 órája

Hármas karambol miatt nő a torlódás az M3-ason

Címkék#balesetek#m3#m3 autópálya

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvannál három személygépkocsi ütközött össze vasárnap délelőtt. A helyszíni szemle várhatóan több órát vesz igénybe, a félpályás útlezárás miatt már most több kilométeres kocsisor áll.

Heol.hu

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Sávlezárás az autópályán, hármas karambol történt az M3-ason.
Sávlezárás az autópályán, hármas karambol történt az M3-ason.
Forrás: Heol.hu

– Baleset történt a sztráda országhatár felé vezető szakaszán Hatvan térségében. Három autó ütközött egymással, a kollégák már végzik a helyszínelést, a torlódás egy kilométeres – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk, két ember sérült meg a balesetben. 

A helyszíni szemle időtartama várhatóan két óra. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben. Lassú haladás lehetséges. 

Az MKIF beszámolója szerint a járművek a forgalomtól elzárt területen állnak. A bámészkodók miatt több mint 3 km-es torlódás alakult ki.

Szombat este 10 óra után két baleset is történt az M3-as autópálya 127-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a Budapest felé vezető oldalon:

Baleset történt Egerben a Mátyás király úton is, a szombaton a délelőtti órákban, emiatt torlódás volt a főúton:

A szombaton rengeteg torlódás nehezítette az autósok dolgát az M3-ason:

 

