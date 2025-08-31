Az M3-ason történt hármas karambolban többen is megsérültek

Korábban megírtuk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Hévízgyörk térségében, a Budapest felé vezető irányban vasárnap délben.

A hármas baleset során ketten megsérültek

Forrás: MW

Három ember érintett a balesetben. Jelenleg a belső sáv le van zárva - közölte portálunkkal Váraljai Anita Kamilla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy két ember könnyebben sérült, a mentősök elszállították őket a kórházba.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os kilométernél továbbra is csak egy sáv járható és a torlódás meghaladta a 10 kilométert, a menetidő növekedés akár egy óra is lehet. Sokan kerülnek a 3-as főút felé, ezért Aszód előtt is több kilométer hosszan araszolnak a járművek - írja az Útinfom.

Pontosan egy héttel ezelőtt, ugyanezen a szakaszon, csak a másik oldalon halálos baleset történt, melyet portálunk is megírt. Egy kamion és személyautó ütközött az M3-as autópályán Kerekharasztnál, a Nyíregyháza felé vezető oldalon.

Friss:

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os km-nél a sávzárás megszűnt de a több kilométeres torlódás lassan szűnik meg - írja az Útinform.