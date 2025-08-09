Rossz vége lett a disznóvágásnak, sógorát szúrta le a férfi Hevesben

A legtöbb családban várt esemény a disznóvágás, Poroszlón azonban János és sógora elrontotta a hangulatot. A disznóvágás vége az lett, hogy Sz. L. hason szúrta a sógorát.

Disznóvágás közben hason szúrta a sógorát – vádat emeltek a férfi ellen

A Heves Megyei Hírlap 1997. november 7-i számában megírtuk, R. János vádlott és a hozzájuk segítségül érkezett Sz. L. a munka mellett meglehetősen sűrűn emelgették az alkoholos poharakat is. Kora délutánra mindketten „felerősödtek” a megivott szesz hatására. Összeszólalkoztak. A perlekedés végén a házigazda az abálólé keveréséhez használt nagy méretű fakanállal fejbe vágta ivócimboráját, majd kiborította az üstöt. A sértett – a családtagok győzködésére – már-már távozott volna, amikor a nyári konyhából R. incselkedőn utána kiabált: „Gyere be, még bottal is kaphatsz!” A megszólított visszafordult, belépett a helyiségbe, s rövid szócsata után a hurkatöltéshez előkészített disznóbél áztatására szolgáló lábossal csapott a vádlott kobakjára. Több se kellett annak, kést rántott! Sz. L.-nek előszörre sikerült elkapnia a 15 centiméter hosszú pengét, ám másodszorra a terhelt hason szúrta a sógort. A Heves Megyei Főügyészség az ügyben már elkészítette a vádiratot is.

A szerszám behatolt a hasüregbe, s átvágta a vékonybelet. Az orvos szakértő megállapította: ez közvetlen életveszélyt váltott ki, Sz. L. a műtét nélkül meghalt volna. A főügyészség vádindítványában foglaltak szerint R. János bűnösségét több momentum is igazolja. Így az ő ténybeli beismerő vallomása, a sértett és a tanúk jegyzőkönyvben rögzített elmondása, valamint a helyszíni szemle számos adata. A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja az 50 esztendős férfit. A bűnügyben a Heves Megyei Bíróság hivatott meghozni az elsőfokú döntést. Ekképpen számolt be a történtekről a .