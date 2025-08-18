„Most megdöglesz! Te, és utána a gyerekek” – vérfagyasztó családi tragédia történt Hevesben

A jogos védelemre jellemző példa egy még 2000 elején a Legfelsőbb Bíróságon, Heves megyei büntetőügyben született másodfokú döntés. Abban jogerősen felmentettek jogos védelem címén egy 29 éves asszonyt, akivel szemben a megyei főügyészség erős felindulásból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. A nő 20 centiméteres pengéjű fanyelű késsel halálra szurkálta az urát. A sértett boncolásakor 84 szúrt sebet számolt össze az igazságügyi orvos szakértő.

Hevesi gyilkosság: jogos önvédelem címén mentették fel az asszonyt, aki több tucat késszúrással védte kisfiát és önmagát. A fotó illusztráció. Forrás: Mártonfai Dénes/teol.hu

Már első fokon is felmentő ítéletet hozott a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa, ezt hagyta helyben a másodfokon ítélkező szerv. Az ügydöntő határozat úgy indokolt, hogy K. S.-né M. S. szörnyű tettét nem elvetemült gonoszság motiválta, hanem a saját és gyermeke életét kellett v­édelmeznie.

Így történt a hevesi gyilkosság

Történt ugyanis, hogy 1997. november 17-én kora reggel a házaspár fia a következőre riadt fel: az apja az anyja fölött áll egy késsel a kezében, és azt kiabálja: „Most megdöglesz! Te, és utána a gyerekek.” Az asszony ösztönösen elfordult, így a döfés a felkarját érte. A megtámadott feleség védekezésül megmarkolta a pengét, a fiú pedig meglátta az asztalon az apjától kapott bicskát, amivel hátulról tarkótájon szúrta az ölni akaró férfit.

Ezután az anyuka hálóingben kiszaladt a lakásból a kerítésen át az utcára. A férje 40 méteren üldözte, s utolérve az elcsúszó nejére vetődött. A fiú beérte őket, s a nőt védve többször is szúrt a zsebkésével. A támadó kezéből kieső szúrószerszámot az asszony ragadta meg, s azt több tucatszor a f­érjébe döfte.

A bíróságok úgy érveltek, hogy téves az ügyészség állás­pontja, ami szerint megszűnt volna a támadás folyamatossága, amikor az apától sikerült elvenni a támadás e­szközét. A férfi elszántan ölni akart, amit alátámaszt az is, hogy a novemberi hidegben ruhátlanul, késsel a kezében, közterületen, hosszan üldözte feleségét, és még akkor sem hagyott fel szándékával, a­mikor tőle elvették a szúró-vágó szerszámot. Puszta kézzel is meg akarta fojtani áldozatát.

Mind az adott tett büntetendőségét, mind az elkövető büntethetőségét kizárja vagy korlátozza a hatályos hazai büntetőjogi jogforrás a következő esetekben: gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer és fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, a jogszabály engedélye, s az, ha a törvényben meghatározott egyéb ok áll fenn. A Btk. 15. szakaszában felsoroltak közül kiemelt figyelemre érdemes a jogos védelem és a végszükség jogintézménye. Annál is inkább, mivel a nyári és őszi időszakban a többi évszakban tapasztaltnál gyakrabban fordulnak elő olyan bűntények, amelyek tettesei éjszaka törnek be házakba, mások portájára, s rátámadnak a lakókra. Többször kell ilyenkor a hatóságoknak eljárniuk utcai támadások okán is. A sértettek, persze, igyekeznek megvédeni m­agukat…

Senki nem köteles kitérni a támadás elől

A büntetőjogi kódex 21. szakasza arról rendelkezik, hogy mikor nem büntetendő valakinek az egyébként bűntények közé illő tette. Akkor, ha saját maga vagy mások testi épségét, javait igyekszik megvédeni jogtalan támadástól, s a támadónak sérülést okoz. Fontos feltétel, hogy ezt megelőzés céljából és az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel tegye.