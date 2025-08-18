34 perce
„Most megdöglesz! Te, és utána a gyerekek” – vérfagyasztó családi tragédia történt Hevesben
Egy 29 éves hevesi nő halálra késelte férjét, miután az a saját és gyermeke életére tört. Bár az ügyészség emberöléssel vádolta, a Legfelsőbb Bíróság szerint tettét a jogos védelem határai között követte el – még akkor is, ha a támadót több tucat késszúrás érte.
A jogos védelemre jellemző példa egy még 2000 elején a Legfelsőbb Bíróságon, Heves megyei büntetőügyben született másodfokú döntés. Abban jogerősen felmentettek jogos védelem címén egy 29 éves asszonyt, akivel szemben a megyei főügyészség erős felindulásból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. A nő 20 centiméteres pengéjű fanyelű késsel halálra szurkálta az urát. A sértett boncolásakor 84 szúrt sebet számolt össze az igazságügyi orvos szakértő.
Már első fokon is felmentő ítéletet hozott a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa, ezt hagyta helyben a másodfokon ítélkező szerv. Az ügydöntő határozat úgy indokolt, hogy K. S.-né M. S. szörnyű tettét nem elvetemült gonoszság motiválta, hanem a saját és gyermeke életét kellett védelmeznie.
Így történt a hevesi gyilkosság
Történt ugyanis, hogy 1997. november 17-én kora reggel a házaspár fia a következőre riadt fel: az apja az anyja fölött áll egy késsel a kezében, és azt kiabálja: „Most megdöglesz! Te, és utána a gyerekek.” Az asszony ösztönösen elfordult, így a döfés a felkarját érte. A megtámadott feleség védekezésül megmarkolta a pengét, a fiú pedig meglátta az asztalon az apjától kapott bicskát, amivel hátulról tarkótájon szúrta az ölni akaró férfit.
Ezután az anyuka hálóingben kiszaladt a lakásból a kerítésen át az utcára. A férje 40 méteren üldözte, s utolérve az elcsúszó nejére vetődött. A fiú beérte őket, s a nőt védve többször is szúrt a zsebkésével. A támadó kezéből kieső szúrószerszámot az asszony ragadta meg, s azt több tucatszor a férjébe döfte.
A bíróságok úgy érveltek, hogy téves az ügyészség álláspontja, ami szerint megszűnt volna a támadás folyamatossága, amikor az apától sikerült elvenni a támadás eszközét. A férfi elszántan ölni akart, amit alátámaszt az is, hogy a novemberi hidegben ruhátlanul, késsel a kezében, közterületen, hosszan üldözte feleségét, és még akkor sem hagyott fel szándékával, amikor tőle elvették a szúró-vágó szerszámot. Puszta kézzel is meg akarta fojtani áldozatát.
Mind az adott tett büntetendőségét, mind az elkövető büntethetőségét kizárja vagy korlátozza a hatályos hazai büntetőjogi jogforrás a következő esetekben: gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer és fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, a jogszabály engedélye, s az, ha a törvényben meghatározott egyéb ok áll fenn. A Btk. 15. szakaszában felsoroltak közül kiemelt figyelemre érdemes a jogos védelem és a végszükség jogintézménye. Annál is inkább, mivel a nyári és őszi időszakban a többi évszakban tapasztaltnál gyakrabban fordulnak elő olyan bűntények, amelyek tettesei éjszaka törnek be házakba, mások portájára, s rátámadnak a lakókra. Többször kell ilyenkor a hatóságoknak eljárniuk utcai támadások okán is. A sértettek, persze, igyekeznek megvédeni magukat…
Senki nem köteles kitérni a támadás elől
A büntetőjogi kódex 21. szakasza arról rendelkezik, hogy mikor nem büntetendő valakinek az egyébként bűntények közé illő tette. Akkor, ha saját maga vagy mások testi épségét, javait igyekszik megvédeni jogtalan támadástól, s a támadónak sérülést okoz. Fontos feltétel, hogy ezt megelőzés céljából és az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel tegye.
A következő paragrafus a jogtalan támadás elhárításához szükséges cselekedetet követeli meg a szankció elmaradásához. Egyúttal a közérdeket is megvédendőnek tekinti. A szakma úgy fogalmaz, hogy a jogos védelem miatti felmentéshez lennie kell egy jogos védelmi helyzetnek, azaz jogtalan támadásnak és az annak elhárításához szükséges cselekménynek.
A törvény értelmében az sem vonható felelősségre, aki a szükséges elhárítás mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl. Léteznek olyan helyzetek is, amikor a Btk. alapján a védekező személy élete kioltására irányulónak kell venni a támadó jogellenes tettét. Ez állapítható meg, ha elkövetők éjszaka, fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan, a lakásba vagy az ahhoz tartozó bekerített helyre behatolva cselekszenek. Ekkor bármilyen módon védekezhet a sértett.
A másként el nem hárítható veszély
A törvény a 23. paragrafusában úgy rendeli, hogy annak az embernek az amúgy bűnténynek számító cselekedete sem büntetendő, amellyel önmagát, illetve más személyt és javaikat közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti. Az sem, aki a közérdeket óvja a tettével. Van egy feltétel: ne okozzon nagyobb sérelmet, mint aminek az elhárítására törekedett.
Ez az előírás a végszükségről szól. A MeRSZ.hu honlapon jogászok fejtik ki e jogintézménnyel összefüggő nézetüket. E szerint a végszükség megállapításához illő veszélyhelyzetet a természeti csapásokon, tűz miatti közveszélyen, állat támadásán túl valamilyen emberi cselekmény hozhat létre. A veszélynek közvetlennek, az adott szituációban valóságosnak kell lennie.
Fontos különbségre hívják fel a figyelmet a szakemberek, ami szerint jogos védelmi helyzetben a megtámadott közvetlenül a jogtalan támadóval – végszükség esetén viszont az ember nem a helyzet előidézőjével, hanem az általa előidézett szükséghelyzettel áll szemben.
Nem árt tudni, hogy a közvetlen veszélynek lényeges ismérve még, hogy ne legyen másként elhárítható. Ez is eltérés a jogos védelemmel szemben. Jogos védelmi helyzetben ugyanis mindig fennáll annak lehetősége, hogy a megtámadott más módon menekül a veszélyes támadás elől – elfut, bezárkózik, lebeszéli támadóját az attak folytatásáról –, ám végszükségi helyzetben a menekülőnek erre nincs módja. Két választása van: vagy elszenvedi a veszélyhelyzetből keletkező jogsérelmet, az élet, testi épség sérelmét, a vagyoni kárt, vagy szembeszegül a veszélyhelyzettel, és ezzel másnak okoz jogsérelmet. Ám ha ezt rosszul méri fel, s a veszély másképpen is kiküszöbölhető lett volna, akkor a tévedés szabályai alapján felelősségre vonják őt.
A jogalkotó a végszükség rendelkezésébe is beilleszti azt a körülményt, amikor valaki ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel az őt fenyegető sérelem nagyságát, s ezért okoz nagyobb jogsérelmet annál, mint amit szeretett volna kivédeni. Ekkor sem alkalmazható ellene szankció.
Ám arra is kitér a szabályozás, hogy nem érvényesek a végszükség imént jegyzett feltételei annak javára, aki maga idézte elő a veszélyt, továbbá akinek a foglalkozásánál fogva kötelessége a veszély vállalása. (Folytatjuk.)
A Mignonette-esettől a jogellenesség hiányáig
A végszükség meghatározása évszázadok óta foglalkoztatja a jog világában tevékenykedőket. Iskolapéldájának a Mignonette hajó esetét tartják. A XIX. század elején a hajó matrózai hajótörés után egy csónakban menekültek, s egy eszméletlen hajósinast megölve annak húsából ettek. Megmentették őket, s Angliában – ahol akkor nem ismerték a végszükség intézményét – emberölésért halálra ítélték mindegyiküket. Ám méltányosságból a királynő a büntetésüket fél év fogházra változtatta.
A XIX. század végi európai büntető törvénykönyvek már csaknem a mai értelemben szabályozták a végszükséget. Hazánkban az 1843-as törvényjavaslat azt beszámítást kizáró oknak tekintette. Így szabályozta az 1878-as Csemegi-kódex is. A mai magyar felfogás szerint a cselekmény büntetlenségét végszükségi helyzetben a jogellenesség hiánya igazolja.
