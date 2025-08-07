augusztus 7., csütörtök

Lopások

3 órája

Horgászni indultak, végül a legrosszabb rémálmukat okozta az apci nő

Címkék#Palotási-víztározó#horgász#rendőrség

Egy 28 éves apci nő és férfi társa több horgászt is megkárosított a Palotási-víztározónál augusztus 4-én hajnalban.

Heol.hu

Horgászokat károsított meg egy 28 éves apci nő és a társa – írta meg a Nógrád vármegyei rendőrség. A gyanú szerint a nő augusztus 4-én hajnalban szintén 28 éves férfi társával a Palotási-víztározó mellett leparkolt autók ajtajait nyitogatta lopási szándékkal. A mesés környezetben elterülő horgásztó közkedvelt célja a többször napokat ott töltő horgászoknak, akik az ország minden részéből érkeznek.

A kempingasztalon találták meg a kocsikulcsot, a Palotási-víztározónál garázdálkodtak Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség
A kempingasztalon találták meg a kocsikulcsot, a Palotási-víztározónál garázdálkodtak  Fotó: Nógrád vármegyei rendőrség

A gyalog portyázó páros szerencsével járt egy, a Ponty úton álló kocsival, és elvittek a nyitva hagyott utastérből egy övtáskát, amelyben 100 ezer forint, valamint személyes tárgyak és iratok, valamint bankkártyák voltak. Nem elégedtek meg ezzel, és egy mellette szintén nyitva hagyott autóra is szemet vetettek, amelynek indítókulcsát a közeli sátorban szendergő tulajdonos a kempingasztalon, jól látható helyen hagyta. Az apci nő nem elégedett meg a jármű kipakolásával, és a kulcsot magához véve a elhajtott azzal a szándékkal, hogy a kocsit értékesíti. Ebben is gyakorlatilag őrizetlenül hagytak pénzt és iratokat, valamint értékes, könnyen eladható tárgyakat, amelyek mágnesként vonzották a lopás és más bűnesetek miatt már többször elítélt (és jelenleg is folyó eljárásban gyanúsított) nőt. Az indításra felébredő tulajdonos már csak bottal üthette a nyomukat.

A bejelentést követően elrendelt körözés után a Pásztói Rendőrkapitányság nyomozói Gyöngyösön találták meg a lopott autót, és elfogták a nőt. Előállították a rendőrkapitányságra, majd szintén elfogott társával együtt lopás bűntett miatt hallgatták ki őket. A nőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, gépkocsi-tulajdonosokat, hogy mindig, még akkor is, ha csak rövid időre mennek el az autó mellől, zárják be. Ellenőrizzék is, hogy a központi zár lezárta-e az ajtókat, és felhúzták-e az ablakokat is. Ne hagyjanak az utastérben, jól látható helyen semmilyen készüléket, telefont, ruhát, táskát, más értéket, amelyek felkelthetik a rossz szándékkal nézelődők figyelmét.

 

 

