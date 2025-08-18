Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet

A hatóságok a múlt héten észlelték a frissen lerakott szeméthalmot Gyöngyösön, majd a rendszeres és visszatérő ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült azonosítaniuk és rajtakapniuk az illegális szemetelőket. Az ügyben a gyöngyösi városrendészet munkatársai feljelentést tettek.

Elkapták az illegális szemetelőket Gyöngyösön.

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

– Rendészetünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közterületek tisztaságára és a jogsértések megelőzésére – hangsúlyozta a gyöngyösi városrendészet Facebook-oldalán.

