1 órája
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
A gyöngyösi városrendészet munkatársai szemetelőket értek tetten múlt hét pénteken. Az elkövetők nagy mennyiségű hulladékot helyeztek el szabálytalanul a Déli elkerülő út mögötti területen.
A hatóságok a múlt héten észlelték a frissen lerakott szeméthalmot Gyöngyösön, majd a rendszeres és visszatérő ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült azonosítaniuk és rajtakapniuk az illegális szemetelőket. Az ügyben a gyöngyösi városrendészet munkatársai feljelentést tettek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Rendészetünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közterületek tisztaságára és a jogsértések megelőzésére – hangsúlyozta a gyöngyösi városrendészet Facebook-oldalán.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lakossági bejelentés alapján fogtak el egy rosszfiút Gyöngyösön:
Nem hitték volna, ki bukkant fel a vasúti megállónál – a gyöngyösi városrendészet lecsapott!
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Megállás nélkül rohant személyvonatba a visontai tehervonat, többen megsérültek – ezért történt a súlyos baleset