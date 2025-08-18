augusztus 18., hétfő

Hulladéklerakó

1 órája

Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet

A gyöngyösi városrendészet munkatársai szemetelőket értek tetten múlt hét pénteken. Az elkövetők nagy mennyiségű hulladékot helyeztek el szabálytalanul a Déli elkerülő út mögötti területen.

Heol.hu

A hatóságok a múlt héten észlelték a frissen lerakott szeméthalmot Gyöngyösön, majd a rendszeres és visszatérő ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült azonosítaniuk és rajtakapniuk az illegális szemetelőket. Az ügyben a gyöngyösi városrendészet munkatársai feljelentést tettek.

Elkapták az illegális szemetelőket Gyöngyösön. 
Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

– Rendészetünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közterületek tisztaságára  és a jogsértések megelőzésére – hangsúlyozta a gyöngyösi városrendészet Facebook-oldalán

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lakossági bejelentés alapján fogtak el egy rosszfiút Gyöngyösön:

 

