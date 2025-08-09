Torlódás
1 órája
Inkább hasonlít parkolóra mint sztrádára most az M3-as
Az M3-as autópálya megint hozza a formáját. Kilométer hosszan torlódik a forgalom.
Szombat délután erős forgalom alakult ki az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon - írja az Útinform. Bag térségében, a 39-es kilométernél kiépített terelés előtt mintegy 3 kilométeres torlódásra kell számítani.
