Torlódás

Inkább hasonlít parkolóra mint sztrádára most az M3-as

Az M3-as autópálya megint hozza a formáját. Kilométer hosszan torlódik a forgalom.

Szombat délután erős forgalom alakult ki az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon - írja az Útinform. Bag térségében, a 39-es kilométernél kiépített terelés előtt mintegy 3 kilométeres torlódásra kell számítani.

 

 

