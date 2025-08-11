45 iskolaőr élete változott meg Hevesben – mutatjuk, hogyan!

A továbbképzés keretében a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének munkatársai és önkéntesei elsősegélynyújtási ismereteket adtak át a résztvevőknek, ezzel is növelve az iskolaőrök felkészültségét a váratlan helyzetek kezelésére – számolt be róla a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

Továbbképzést tartottak a vármegyei iskolaőröknek.

Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

Emellett a képzés fontos részét képezte a konfliktuskezelő és önismereti tréning, amely hozzájárul az iskolaőrök hatékonyabb és empatikusabb helytállásához a tanintézményekben. A résztvevők jogi ismereteiket is bővíthették, különös tekintettel a kényszerítő eszközök használatának szabályaira, amely elengedhetetlen a feladatuk biztonságos és jogszerű ellátásához.

A képzés sikeresen erősítette az iskolaőrök szakmai tudását és gyakorlati felkészültségét, hozzájárulva ezzel a diákok és pedagógusok biztonságosabb környezetének megteremtéséhez.

