Kilökte a nőt az autóból, majd ittasan az árokba hajtott egy Heves vármegyei férfi

Személyi szabadság megsértése bűntettének, ittas állapotban elkövetett járművezetés és könnyű testi sértés vétségének elkövetésével vádolt meg az ügyészség egy vármegyénkbeli férfit. Az illető két éve mámoros állapotban Gyöngyös egyik játszóterén volt élettársát és közös gyermeküket bevonszolta a kocsijába, s azt kérte, rendezzék a kapcsolatukat. Hiába. Ekkor a városhoz közeli településre mentek, ahol a terhelt a sértettet maga előtt átrángatva a bal oldali első ajtón kilökte, a kívül kapaszkodó hölgy kezét az ajtóval szorította, s elindult a járművel. Csak akkor állt meg, amikor a volt párja elesett. Ekkor a sértettet beültette az autóba. Végül a vádlott az ittassága miatt az árokba hajtott.

Ittas állapotban vezetett, majd első ajtón kilökte az élettársát

Az ittas állapotban lévő férfi a személyi szabadság megsértéséért felelhet

A büntetett előéletű férfival szemben mértékes indítványában a vádhatóság két év szabadságvesztés-büntetés kiszabására tett javaslatot, ha a terhelt a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűnösségét, s nem kéri tárgyalás tartását. Azt is indítványozta a vádhatóság, hogy őt tiltsák el két esztendőre a közügyek gyakorlásától, három évre pedig a járművezetéstől.

A ma hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) a XVIII. fejezetében, a 190–195. szakaszaiban szabályozza, hogy melyek az emberi szabadság elleni bűncselekmények. Ezek: az emberrablás, e bűntény feljelentésének elmulasztása, a személyi szabadság megsértése és a kényszerítés. Az emberkereskedelem és kényszermunka témakörével – összetettsége és országosan egyre gyakoribbá válása okán – későbbi írásunkban foglalkozunk.

Félmillió forintot kért a lány hazaengedéséért

Különleges és a fentebb felsorolt deliktumok közül többet is elkövető férfi ellen emelt vádat idén a Heves Vármegyei Főügyészség. Egy korábbi évben a vádlott Egerben felrángatta az élettársát egy Kálba tartó autóbuszra, utána Budapest érintésével Romániába utaztak. Bár naponta kérlelte elrablóját a hazatérésre a nő, az válaszul megverte őt.

A lányt családtagjai sokszor hívták itthonról telefonon, de a terhelt a nő készülékét magánál tartotta, s nem engedte, hogy kiszolgáltatott partnere beszélhessen velük. Előfordult, hogy félrevezette a vádlott a tartózkodási helyükről a rokonokat, illetve megtörtént, hogy félmillió forintot kért a lány hazaengedéséért. Külföldön továbbá a férfi koldulásra kényszerítette a sértettet, az így szerzett pénzt tőle erőszakkal elvette, s azt javarészt a saját étkezésére és szeszes italra költötte.

Európai elfogatóparancs alapján tavaly március 20-án fogták el a terheltet, akit a főügyészség emberrablás és kényszermunka bűntettével vádol. Vádiratában mértékes indítványt tett arra az esetre, ha az immár letartóztatásban lévő vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság sújtsa őt hat év szabadságvesztés-büntetéssel és tiltsa el ugyanennyi időre a közügyek gyakorlásától.