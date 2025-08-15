augusztus 15., péntek

Rendőri jelenlét

Járőrök vigyázzák az egri belváros nyugalmát

Folyamatos a rendőri jelenlét Egerben. Járőrökkel találkoztunk a város különböző pontjain.

Az Egri Rendőrkapitányság járőrei rendszeresen felbukkannak a belváros forgalmasabb részein, hogy szemmel tartsák a közrendet és a közbiztonságot – írja a Heves vármegyei rendőrség. Az igazoltatások és ellenőrzések célja elsősorban a jogsértések megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a helyiek és a turisták egyaránt biztonságban érezzék magukat.

A járőrök jelenléte nem szokatlan a belvárosban Fotó: Heves vármegyei rendőrség
A járőrök jelenléte nem szokatlan a belvárosban Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Mint írják, a rendőri jelenlét a jövőben is állandó lesz, így Eger utcáin továbbra is számíthatunk a kék egyenruhásokra.

Az elmúlt napokban több ízben beszámoltunk közterületen történt zaklatásokról. Múlt szombaton több felháborító eseményről is írtak egy helyi csoportban. A hozzászólók szerint drogos, erőszakos kéregetők inzultálták az embereket a várállomásnál, a bicikliúton pedig ellöktek egy nőt egy kommentelő szerint.

Ezzel kapcsolatban a Felsővárosi Polgárőrség is figyelemfelhívó posztot tett közzé, s arra kérnek mindenkit, ha gyanús tevékenységet észlelnek, jelezzék a Rendőrségnek, a Felsővárosi Polgárőrségnek vagy a közterület-felügyeletnek.

A rendőrök is azt kérik, hogy ha ilyesmit tapasztalnak az állampolgárok, akkor a 112-es segélyhívón értesítsék a rendőrséget, egyből tegyenek bejelentést. 

 

