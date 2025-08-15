Járőrök vigyázzák az egri belváros nyugalmát

Az Egri Rendőrkapitányság járőrei rendszeresen felbukkannak a belváros forgalmasabb részein, hogy szemmel tartsák a közrendet és a közbiztonságot – írja a Heves vármegyei rendőrség. Az igazoltatások és ellenőrzések célja elsősorban a jogsértések megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a helyiek és a turisták egyaránt biztonságban érezzék magukat.

A járőrök jelenléte nem szokatlan a belvárosban Fotó: Heves vármegyei rendőrség

Mint írják, a rendőri jelenlét a jövőben is állandó lesz, így Eger utcáin továbbra is számíthatunk a kék egyenruhásokra.

Az elmúlt napokban több ízben beszámoltunk közterületen történt zaklatásokról. Múlt szombaton több felháborító eseményről is írtak egy helyi csoportban. A hozzászólók szerint drogos, erőszakos kéregetők inzultálták az embereket a várállomásnál, a bicikliúton pedig ellöktek egy nőt egy kommentelő szerint.