1 órája
Jogsi nélkül ült kocsiba a fiatal férfi Hevesben, de bár ne tette volna – ez lett belőle
A korábbi büntetés sem állította meg: 2025 januárjában két egymást követő napon is a volán mögé ült a vezetéstől eltiltott fiatal. Az ügyészség most vádat emelt ellene.
Noha az Egri Járásbíróság még 2024 novemberének végén pénzbírsággal és három hónapos járművezetéstől való eltiltással sújtotta a huszonéves férfit engedély nélküli vezetés miatt, a korábbi büntetés sem tántorította el. Alig néhány héttel később, 2025 januárjában két egymást követő napon is volán mögé ült egy Heves környéki településen – árulta el lapunknak Dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
Az Egri Járási Ügyészség most benyújtott vádiratában járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt elzárás és újabb járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a jogosítvány nélkül harmadik alkalommal vezető sofőrrel szemben.
A Büntető Törvénykönyv szerint, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
