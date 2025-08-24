augusztus 24., vasárnap

Tarnabodi dílerre csaptak le a rendőrök

Címkék#tarnabod#új pszichoaktív anyaggal visszaélés#Hevesi Rendőrkapitányság#Kábítószer-kereskedő

Májusban kezdett dílerkedni. Csütörtökön kutatták át a lakását a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított tarnabodi nőnek, akit a bíróság le is tartóztatott.

Heol.hu

A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya augusztus 21-én délelőtt tartott kutatást egy tarnabodi lakos otthonában, mivel információ merült fel, hogy május óta drogot terjeszt a településen, számolt be az esetről a police.hu. A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves nőt, majd gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer-kereskedelem miatt. A lakásában droggyanús fehér port, alufólia paketteket, őrlőt találtak, illetve pénzt és mobiltelefont foglaltak le.

A rendőrök porciózott kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított nőnél
Forrás: Police.hu

A bíróság is döntött a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított nőről

A nyomozó hatóság kezdeményezte az elkövető letartóztatását, melyet a bíróság augusztus 23-án el is rendelt. Kábítószer-kereskedelem, illetve új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Éppen augusztus 21-én kezdődött az a rendőrségi akció, amelyben fellépnek a drogkereskedelem résztvevői ellen is.


 

