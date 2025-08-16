augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házkutatás

1 órája

Kábítószert terjesztettek a hevesi faluban – fiatalkorúaknak is jutott a szerből

Címkék#Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#kábítószer#házkutatás

Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök Mezőtárkányban. A gyanú szerint kábítószert terjesztettek, fiatalkorúaknak is.

Heol.hu

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya augusztus 13-án hajnalban több mezőtárkányi ingatlanban tartott házkutatást, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársaival együtt. A nyomozók információi szerint az érintett lakók hónapok óta kábítószert terjesztettek lakóhelyükön, ráadásul fiatalkorúaknak is - olvasható a Police.hu oldalán.

Az érintett lakók hónapok óta kábítószert terjesztettek
Az érintett lakók hónapok óta kábítószert terjesztettek
Forrás: Police.hu

Kábítószert, mérlegeket és mobilokat találtak a házkutatás során

A rendőrök egy 30 és egy 49 éves férfit vettek őrizetbe, akiket ezután ki is hallgattak. A házkutatás során a lakásukban fehér, droggyanús anyagot, a terjesztéshez használt mérlegeket és egyéb eszközöket találtak, valamint több mobiltelefont is lefoglaltak. A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta a letartóztatásukat, amit a bíróság augusztus 15-én el is rendelt - írja a Police.hu. 

A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

Legutóbb arról írt a Heol.hu, hogy egy drogos tolvajt vett üldözőbe a Felsővárosi Polgárőrség.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
