Kábítószert terjesztettek a hevesi faluban – fiatalkorúaknak is jutott a szerből
Két férfit vettek őrizetbe a rendőrök Mezőtárkányban. A gyanú szerint kábítószert terjesztettek, fiatalkorúaknak is.
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya augusztus 13-án hajnalban több mezőtárkányi ingatlanban tartott házkutatást, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársaival együtt. A nyomozók információi szerint az érintett lakók hónapok óta kábítószert terjesztettek lakóhelyükön, ráadásul fiatalkorúaknak is - olvasható a Police.hu oldalán.
Kábítószert, mérlegeket és mobilokat találtak a házkutatás során
A rendőrök egy 30 és egy 49 éves férfit vettek őrizetbe, akiket ezután ki is hallgattak. A házkutatás során a lakásukban fehér, droggyanús anyagot, a terjesztéshez használt mérlegeket és egyéb eszközöket találtak, valamint több mobiltelefont is lefoglaltak. A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta a letartóztatásukat, amit a bíróság augusztus 15-én el is rendelt - írja a Police.hu.
A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
