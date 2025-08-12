Kamion és autó ütközött Füzesabonynál

– Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi a 33-as főúton, Füzesabony határában, az Ipartelepi útnál kedden reggel. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a személyautót, amely az árokba sodródott. A helyszínre érkeztek a füzesabonyi önkéntes tűzoltók is – számolt be a balesetről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, hogy a helyszínelés reggel 9-kor még tart és félpályán halad a forgalom.

Úgy tudjuk a személyautó utasa könnyebben sérült.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Vendel Lajos/nool.hu)