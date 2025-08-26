augusztus 26., kedd

Baleset

48 perce

Frontális karambol a hevesi községben - forgalmi akadályra kell számítani ezen a szakaszon

Címkék#karambol#baleset#Adács

Komoly közlekedési baleset történt Adácson kedd reggel: két autó karambolozott egymással az Árpád fejedelem úton. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, a forgalom akadozik.

Heol.hu

Frontálisan karambolozott két személyautó Adácson, az Árpád fejedelem útján. Az Ady Endre utca és a József Attila utca közötti szakaszon történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Autóbaleset történt Adácson, két autó karambolozott.
Forrás: Purger Tamas


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Adácson az Árpád fejeledelem úton eddig tisztázatlan körülmények között két autó egymásnak ütközött, jelenleg még helyszínelünk – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk a baleset után egy ember orvosi ellátásra szorult. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eddig nem látott fotókat osztottak meg a tűzoltók az M3-ason történt tragédiáról

 

