41 perce
Két autó karambolozott Egerben
Péntek délelőtt Eger határában vonultak a tűzoltók a 24-es főútra. A Mester utca közelében történt a karambol.
Karambolozott két személyautó a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében péntek délelőtt. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek. A rajok áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és az Országos Mentőszolgálatot is, amint válaszolnak frissítjük a cikket.
Ezeken a kérdéseken buknak el a legtöbben a KRESZ vizsgán, te tudod a helyes választ? Teszteld a tudásod!
Ez Eger legdrágább háza! A hatoslottó nyereménye is kevés, hogy megvedd