Két autó karambolozott Egerben

Karambolozott két személyautó a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében péntek délelőtt. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek. A rajok áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Karambol történt Egerben

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és az Országos Mentőszolgálatot is, amint válaszolnak frissítjük a cikket.