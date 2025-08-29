Keresztben a roncs Egerben, törmelék mindenhol – kiderült, kik sérültek meg a pénteki karambolban – fotókkal, videóval

Korábban megírtuk, hogy két személyautó karambolozott a 24-es főúton, Eger határában péntek délelőtt.

Friss hírek érkeztek az egri karambol sérültjeiről

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Egerbakta felől érkezett egy fehér Opel amelynek a sofőrje valamiért áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek.