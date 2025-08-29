augusztus 29., péntek

Baleset

1 órája

Keresztben a roncs Egerben, törmelék mindenhol – kiderült, kik sérültek meg a pénteki karambolban – fotókkal, videóval

Friss hírek érkeztek az egri karambol sérültjeiről.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy két személyautó karambolozott a 24-es főúton, Eger határában péntek délelőtt.

Friss hírek érkeztek az egri karambol sérültjeiről
Friss hírek érkeztek az egri karambol sérültjeiről
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

 Egerbakta felől érkezett egy fehér Opel amelynek a sofőrje valamiért áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek. 

Két autó karambolozott Egerben a 24-es főúton

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Az Országos Mentőszolgálat válasza

A helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
