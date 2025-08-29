1 órája
Keresztben a roncs Egerben, törmelék mindenhol – kiderült, kik sérültek meg a pénteki karambolban – fotókkal, videóval
Friss hírek érkeztek az egri karambol sérültjeiről.
Korábban megírtuk, hogy két személyautó karambolozott a 24-es főúton, Eger határában péntek délelőtt.
Egerbakta felől érkezett egy fehér Opel amelynek a sofőrje valamiért áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek.
Két autó karambolozott Egerben a 24-es főútonFotók: Huszár Márk/heol.hu
Az Országos Mentőszolgálat válasza
A helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
