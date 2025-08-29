4 órája
Még a kerekek is kiszakadtak a karambolozó autókból - fotókon és videón a brutális egri baleset
Egy fehér Opel áttért a szemközti sávba Eger határában. A frontális karambol során két ember sérült meg.
Korábban megírtuk, hogy két személyautó karambolozott a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében péntek délelőtt.
Helyszíni információnk szerint Egerbakta felől érkezett egy fehér Opel amelynek a sofőrje valamiért áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával. Két sérültet szállítottak kórházba.
Két autó karambolozott Egerben a 24-es főútonFotók: Huszár Márk/heol.hu
A Voláninform bejegyzése szerint a 24-es főúton Eger határában történt baleset miatt útzár van érvényben, emiatt az 1347-es vonalon Egerből 10 órakor Salgótarjánba indult, és a 3479-es vonalon Istenmezeje 8:15-kor Egerbe indult VOLÁN járat várakozásra kényszerül, menetidejük meghosszabbodik.
Az Országos Mentőszolgálat válaszolt, hogy kik sérültek meg a balesetben.
Keresztben a roncs Egerben, törmelék mindenhol – kiderült, kik sérültek meg a pénteki karambolban – fotókkal, videóval
