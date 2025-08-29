Még a kerekek is kiszakadtak a karambolozó autókból - fotókon és videón a brutális egri baleset

Korábban megírtuk, hogy két személyautó karambolozott a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében péntek délelőtt.

A frontális karambol során két ember sérült meg

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Helyszíni információnk szerint Egerbakta felől érkezett egy fehér Opel amelynek a sofőrje valamiért áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával. Két sérültet szállítottak kórházba.