Ha ezt elhanyagolod, akkor könnyen a hírekben találhatod magad

Egy elhanyagolt kémény nemcsak füstöt, hanem tragédiát is hozhat. A kéményseprés nem szezonális luxus, hanem életmentő rutin.

Molnár Helga

Miért fontos a kéményseprés nyáron is? Kiknek ingyenes a szolgáltatás? Hány kéményből induló tűzeset történt az utóbbi években? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével podcastadásunkban. Ahogy leszögezte, a nyári hónapokban kevesen gondolnak a fűtésre, mégis érdemes már ilyenkor foglalkozni a kémények állapotával. A kéményseprés nem csupán egy adminisztratív kötelezettség, hanem életvédelmi intézkedés.

Az időben elvégzett kéményseprés életet menthet, és távol tarthatja a tűzoltókat
Forrás: MW

Azt is elmondta, a kéményseprők egész évben dolgoznak, így nyáron is elérhetők. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a szabadságok miatt könnyebb időpontot egyeztetni. A legfontosabb azonban a rendszeresség: gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelésnél évente ajánlott az ellenőrzés. A kéménytüzek nem ritkák.

Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben eddig 25 ilyen eset történt – és még csak nyár van. A tendencia azt mutatja, hogy a kémények elhanyagolása komoly veszélyt jelent.

Kiemelt néhány esetet is. Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.

Márciusban Mónosbélben a lerakódott égéstermék gyulladt ki, a ház füsttel telt meg, a családnak el kellett hagynia otthonát. A kéményseprők nemcsak a tűzmegelőzésért dolgoznak, hanem a szén-monoxid-mérgezések ellen is. Modern műszerekkel vizsgálják a gázkészülékek füstelvezetőit. 2025-ben eddig 27 esetben vonultak ki szén-monoxid miatt, ebből 15 nyáron történt.

A kéményseprés fontosságáról további részletek a podcastben

 

