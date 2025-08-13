1 órája
Ha ezt elhanyagolod, akkor könnyen a hírekben találhatod magad
Egy elhanyagolt kémény nemcsak füstöt, hanem tragédiát is hozhat. A kéményseprés nem szezonális luxus, hanem életmentő rutin.
Miért fontos a kéményseprés nyáron is? Kiknek ingyenes a szolgáltatás? Hány kéményből induló tűzeset történt az utóbbi években? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével podcastadásunkban. Ahogy leszögezte, a nyári hónapokban kevesen gondolnak a fűtésre, mégis érdemes már ilyenkor foglalkozni a kémények állapotával. A kéményseprés nem csupán egy adminisztratív kötelezettség, hanem életvédelmi intézkedés.
Azt is elmondta, a kéményseprők egész évben dolgoznak, így nyáron is elérhetők. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a szabadságok miatt könnyebb időpontot egyeztetni. A legfontosabb azonban a rendszeresség: gázos fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelésnél évente ajánlott az ellenőrzés. A kéménytüzek nem ritkák.
Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben eddig 25 ilyen eset történt – és még csak nyár van. A tendencia azt mutatja, hogy a kémények elhanyagolása komoly veszélyt jelent.
Kiemelt néhány esetet is. Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.
Kigyulladt egy ház kéménye Horton, füst szivárgott vissza a lakótérbe
Márciusban Mónosbélben a lerakódott égéstermék gyulladt ki, a ház füsttel telt meg, a családnak el kellett hagynia otthonát. A kéményseprők nemcsak a tűzmegelőzésért dolgoznak, hanem a szén-monoxid-mérgezések ellen is. Modern műszerekkel vizsgálják a gázkészülékek füstelvezetőit. 2025-ben eddig 27 esetben vonultak ki szén-monoxid miatt, ebből 15 nyáron történt.
Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.
A kéményseprés fontosságáról további részletek a podcastben
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezártákLezárták az átjárót, de kinek lehet igaza?
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.
Heol.hu podcast
- Akiben ennyi életerő van, azt a jóisten is megsegíti – a cukorbetegekért dolgozik már gyerekkora óta Katalin
- A felsőtárkányi rétes sós túrós, a tóparti beszélgetés nosztalgiáktól sem mentes
- Heves lángokban - Ez a beszélgetés meggyújtja benned a vészcsengőt
- A szépség szigete, Korzika olyan, mintha egy óriás a Magas-Tátrát dobta volna a tengerbe
- Rajt a labdarúgó Nemzeti Bajnokságban - Kis Károly edző ezt várja az idénytől