Két autó ütközött az M3-ason, a helyszínre mentő is érkezett

Összeütközött két személykocsi az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében, péntek délelőtt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Nyíregyháza felé vezető oldal 78-as kilométerénél történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett, úgy tudjuk, négyen sérültek meg. A baleset miatt az érintett szakaszon torlódásra kell számítani.

Az Útinform információi szerint, a baleset miatt lassabb haladásra 2-3 kilométeres araszolgatásra kell készülni.

Az M3-as autópálya több szakaszán is felújítás zajlik, így kisebb torlódások alakulhatnak ki. Erről korábban ITT írtunk. Az MKIF weboldalán folyamatosan tájékozódhatnak a felújítási munkálatokról.