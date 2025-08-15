3 órája
Két autó ütközött az M3-ason, a helyszínre mentő is érkezett
Péntek délelőtt két autó ütközött az M3-ason, Gyöngyöshalász közelében. A járművekben öten utaztak, mentő is érkezett a helyszínre.
Összeütközött két személykocsi az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében, péntek délelőtt - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Nyíregyháza felé vezető oldal 78-as kilométerénél történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett, úgy tudjuk, négyen sérültek meg. A baleset miatt az érintett szakaszon torlódásra kell számítani.
Az Útinform információi szerint, a baleset miatt lassabb haladásra 2-3 kilométeres araszolgatásra kell készülni.
Az M3-as autópálya több szakaszán is felújítás zajlik, így kisebb torlódások alakulhatnak ki. Erről korábban ITT írtunk. Az MKIF weboldalán folyamatosan tájékozódhatnak a felújítási munkálatokról.
Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mészáros János / Új Néplap
