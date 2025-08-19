Baleset
2 órája
Két autó ütközött össze Lőrincinél
Baleset akadályozza a forgalmat kedd este Lőrincinél.
A 21-es főúton, Lőrinci határában, egy benzinkútnál két autó ütközött össze kedd este. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy még tart a helyszínelés, de útlezárás nincsen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Lapunk úgy tudja egy ember sérült meg könnyebben, hozzá mentő is érkezik.
Az Útinform információi alapján a 8-as kilométernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.
Korábban a keddi napon egy autó kapott lángra a 24132-es úton.
