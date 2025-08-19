A 21-es főúton, Lőrinci határában, egy benzinkútnál két autó ütközött össze kedd este. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy még tart a helyszínelés, de útlezárás nincsen.

Két autó ütközött össze Lőrincinél

Forrás: Facebook

Lapunk úgy tudja egy ember sérült meg könnyebben, hozzá mentő is érkezik.

Az Útinform információi alapján a 8-as kilométernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.