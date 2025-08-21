Két baleset is bénítja az M3-as forgalmát

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Nyírmada felé vezető oldalán, Őr térségében, a 66-os és 67-es kilométerszelvény között csütörtökön délelőtt. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon a belső sávot lezárták. A balesettől körülbelül négyszáz méterre egy másik személyautó csúszott az árokba. A raj ezt a járművet is áramtalanította - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Két baleset is történt az M3-ason

Forrás: MW-archívum

