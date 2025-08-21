augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rettenetes

1 órája

Két baleset is bénítja az M3-as forgalmát

Címkék#M3-as#tűzoltók#baleset

Csütörtök délelőtt a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason, majd a balesettől nem messze egy másik autó árokba csúszott.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Nyírmada felé vezető oldalán, Őr térségében, a 66-os és 67-es kilométerszelvény között csütörtökön délelőtt. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon a belső sávot lezárták. A balesettől körülbelül négyszáz méterre egy másik személyautó csúszott az árokba. A raj ezt a járművet is áramtalanította - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Két baleset is történt az M3-ason
Két baleset is történt az M3-ason
Forrás: MW-archívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu