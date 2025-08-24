M3
2 órája
Kígyózik a kocsisor az M3-ason, aki teheti, kerüljön inkább!
A vasárnap nem szerencsés az M3-as sztrádán közlekedőknek.
Az M3-as autópálya vasárnap hosszú órákon keresztül tette próbára az autósok türelmét, úgy néz ki estére se maradnak eseménytelenül. Az MKIF információi szerint ugyanis, az M3 főváros felé vezető oldalán az 57-48 kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódások alakultak ki Budapest irányába.
Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, így több órán keresztül nem volt lehetséges az akadálytalan közlekedés. A balesetről bőbebben ITT ÍRTUNK.
