Kígyózik a kocsisor az M3-ason, aki teheti, kerüljön inkább!

Az M3-as autópálya vasárnap hosszú órákon keresztül tette próbára az autósok türelmét, úgy néz ki estére se maradnak eseménytelenül. Az MKIF információi szerint ugyanis, az M3 főváros felé vezető oldalán az 57-48 kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódások alakultak ki Budapest irányába.

Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, így több órán keresztül nem volt lehetséges az akadálytalan közlekedés. A balesetről bőbebben ITT ÍRTUNK.