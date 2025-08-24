augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3

1 órája

Kígyózik a kocsisor az M3-ason, aki teheti, kerüljön inkább!

Címkék#M3-as autópálya#torlódás#kocsisor

A vasárnap nem szerencsés az M3-as sztrádán közlekedőknek.

Heol.hu

Az M3-as autópálya vasárnap hosszú órákon keresztül tette próbára az autósok türelmét, úgy néz ki estére se maradnak eseménytelenül. Az MKIF információi szerint ugyanis, az M3 főváros felé vezető oldalán az 57-48 kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódások alakultak ki Budapest irányába.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, így több órán keresztül nem volt lehetséges az akadálytalan közlekedés. A balesetről bőbebben ITT ÍRTUNK.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu