Lángok martaléka lett az andornaktályai ház - fotókon a pusztítás
Sok tűzoltó érkezett Andornaktályára. Egy harminc négyzetméteres épület kigyulladt, a lángok a szomszédos ház tetejét is elérték.
A hétvégén 17 alkalommal avatkoztak be vármegyénk tűzoltói. A 14 tűzesetet és 3 műszaki mentést összesen 16 hivatásos, 1 önkormányzati és 3 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Kigyulladt egy melléképület szombaton délelőtt Andornaktályán - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Szombat:
Hajnalban az M3-as autópálya 39-es kilométerénél egy kidőlt fa elfoglalta a külső és a leállósávot. A fát a hatvani hivatásos tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el.
Kigyulladt egy szeméttároló egy ingatlan udvarában a hajnali órákban Gyöngyösorosziban, a Petőfi Sándor utcában. A tulajdonos a lángokat megfékezte, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók a parázsló részeket egy vízsugárral oltották el, személyi sérülés nem történt.
Szombaton száraz növényzet Jászszentandrás Rákóczi útjánál kétszáz négyzetméteren, Tófalu Rákóczi Ferenc utcájánál ezer négyzetméteren, Domoszló határában háromszáz négyzetméteren, Gyöngyösön a Karácsondi köznél százötven négyzetméteren, Abasár határában egy hektáron, Gyöngyöspata külterületén kétszáz négyzetméteren égett. Recsk Kossuth útján két körbála kapott lángra. A tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a szabad területeken keletkezett tüzeket.
Vasárnap:
Egy családi házzal egybeépített melléképület teteje gyulladt ki hajnalban Mezőtárkány Táncsics utcájában. A tűz a családi ház tetőszerkezetére is átterjedt, a lángok összesen harminc négyzetméteren pusztítottak. A füzesabonyi és mezőkövesdi hivatásos, illetve a település önkéntes tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet, a mentők egy embert megfigyelésre kórházba szállítottak.
Összeütközött három személygépkocsi délelőtt az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, Kerekharaszt térségében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót, majd biztosították a helyszínt. A járművekben összesen tizenegyen utaztak, a balesetnek három könnyű sérültje volt.
Kigyulladt egy melléképület délelőtt Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton. A mintegy harminc négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete égett, a lángok kis területen a közeli családi ház tetejét is érintették. Az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel vonultak az esethez, majd vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzben senki nem sérült meg.
Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi este egy lakóház udvarán Terpesen, a II. Rákóczi Ferenc úton. A pétervásárai hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a lángokat, a tűzben egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó este Heves Pusztacsász településrészén. Az ütközés erejétől az oszlop kidőlt. A kocsit a hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a villanyoszlop helyreállítását az áramszolgáltató végezte.
Vasárnap Kömlőn a Béke utcában szalmabálák, Markazon a Dobó István utcánál fél hektáron bozótos terület, Gyöngyösön a Gyergyói utcánál kétszáz négyzetméteren száraz növényzet égett. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók vízzel és kéziszerszámokkal avatkoztak be a tűzeseteknél.
