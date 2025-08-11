Lángok martaléka lett az andornaktályai ház - fotókon a pusztítás

A hétvégén 17 alkalommal avatkoztak be vármegyénk tűzoltói. A 14 tűzesetet és 3 műszaki mentést összesen 16 hivatásos, 1 önkormányzati és 3 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Kigyulladt egy melléképület szombaton délelőtt Andornaktályán - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Egy harminc négyzetméteres épület kigyulladt Andornaktályán

Forrás: Egri HTP

Szombat:

Hajnalban az M3-as autópálya 39-es kilométerénél egy kidőlt fa elfoglalta a külső és a leállósávot. A fát a hatvani hivatásos tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el.

Kigyulladt egy szeméttároló egy ingatlan udvarában a hajnali órákban Gyöngyösorosziban, a Petőfi Sándor utcában. A tulajdonos a lángokat megfékezte, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók a parázsló részeket egy vízsugárral oltották el, személyi sérülés nem történt.

Száraz aljnövényzet égett Tófalun

Forrás: Herpai Roland tűzoltó törzszászlós

Szombaton száraz növényzet Jászszentandrás Rákóczi útjánál kétszáz négyzetméteren, Tófalu Rákóczi Ferenc utcájánál ezer négyzetméteren, Domoszló határában háromszáz négyzetméteren, Gyöngyösön a Karácsondi köznél százötven négyzetméteren, Abasár határában egy hektáron, Gyöngyöspata külterületén kétszáz négyzetméteren égett. Recsk Kossuth útján két körbála kapott lángra. A tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a szabad területeken keletkezett tüzeket.

Vasárnap:

Egy családi házzal egybeépített melléképület teteje gyulladt ki hajnalban Mezőtárkány Táncsics utcájában. A tűz a családi ház tetőszerkezetére is átterjedt, a lángok összesen harminc négyzetméteren pusztítottak. A füzesabonyi és mezőkövesdi hivatásos, illetve a település önkéntes tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet, a mentők egy embert megfigyelésre kórházba szállítottak.

Összeütközött három személygépkocsi délelőtt az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, Kerekharaszt térségében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót, majd biztosították a helyszínt. A járművekben összesen tizenegyen utaztak, a balesetnek három könnyű sérültje volt.