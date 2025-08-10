Tűzeset
42 perce
Lángokban állt egy kocsi Terpesen
Lángra kapott egy kocsi egy lakóház udvarán Terpesen vasárnap este. A pétervásárai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, a ház nem sérült.
– Kigyulladt egy személygépkocsi egy lakóház udvarán Terpesen, a II Rákóczi Ferenc úton. A jármű teljes terjedelmében égett. A tűz a főépületre nem terjedt át. A pétervásárai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be a kigyulladt autóról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ahogy korábban már beszámoltunk, egy melléképület kapott lángra Andornaktályán vasárnap délelőtt:
