Lángokban állt egy kocsi Terpesen

– Kigyulladt egy személygépkocsi egy lakóház udvarán Terpesen, a II Rákóczi Ferenc úton. A jármű teljes terjedelmében égett. A tűz a főépületre nem terjedt át. A pétervásárai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be a kigyulladt autóról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy kigyulladt autó borzolta a kedélyeket Terpesen.

Forrás: illusztráció / MW-archív

Ahogy korábban már beszámoltunk, egy melléképület kapott lángra Andornaktályán vasárnap délelőtt: