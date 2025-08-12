Tűzeset
1 órája
Három város tűzoltói rohantak a hatalmas lángokhoz Hevesben
Hatalmas szabadtéri tűz keletkezett Átánynál. A több mint 90 hektáron tomboló lángokat három város hivatásos tűzoltói közösen oltották el.
– Égett a száraz fű, a gaz, az avar, a nádas és a tarló Átány térségében, a 32113-as út mellett. A hevesi, a füzesabonyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a tüzet, amely összesen több mint kilencven hektárt érintett. A munkálatokat két erőgép is segítette – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztófavédelmi Főigazgatóság.
