Három város tűzoltói rohantak a hatalmas lángokhoz Hevesben

– Égett a száraz fű, a gaz, az avar, a nádas és a tarló Átány térségében, a 32113-as út mellett. A hevesi, a füzesabonyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a tüzet, amely összesen több mint kilencven hektárt érintett. A munkálatokat két erőgép is segítette – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt az avar, három város tűzoltói küzdöttek a tűzzel Átányban.

Forrás: Albert Péter / Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd reggel egy kamion és autó ütközött össze Füzesabonynál: