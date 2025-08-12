augusztus 12., kedd

Klára névnap

Tűzeset

49 perce

Három város tűzoltói rohantak a hatalmas lángokhoz Hevesben

Hatalmas szabadtéri tűz keletkezett Átánynál. A több mint 90 hektáron tomboló lángokat három város hivatásos tűzoltói közösen oltották el.

Heol.hu

– Égett a száraz fű, a gaz, az avar, a nádas és a tarló Átány térségében, a 32113-as út mellett. A hevesi, a füzesabonyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a tüzet, amely összesen több mint kilencven hektárt érintett. A munkálatokat két erőgép is segítette – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztófavédelmi Főigazgatóság

Kigyulladt az avar, három város tűzoltói küzdöttek a tűzzel Átányban.
Forrás: Albert Péter / Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kedd reggel egy kamion és autó ütközött össze Füzesabonynál:

 

