Kigyulladt

Lángokban állt egy kocsi Hevesben

Drámai percek játszódtak le Aldebrőnél, amikor egy autó lángra kapott a 24132-es úton. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban sikerült megfékezni a tüzet.

Kigyulladt egy autó a 24132-es út 1-es kilométerénél, Aldebrőnél. A jármű teljes terjedelmében égett. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kigyulladt egy autó Aldebrőnél.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán:

 

