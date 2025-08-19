Lángokban állt egy kocsi Hevesben

Kigyulladt egy autó a 24132-es út 1-es kilométerénél, Aldebrőnél. A jármű teljes terjedelmében égett. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy autó Aldebrőnél.

Forrás: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán: