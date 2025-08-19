Kigyulladt
31 perce
Lángokban állt egy kocsi Hevesben
Drámai percek játszódtak le Aldebrőnél, amikor egy autó lángra kapott a 24132-es úton. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban sikerült megfékezni a tüzet.
Kigyulladt egy autó a 24132-es út 1-es kilométerénél, Aldebrőnél. A jármű teljes terjedelmében égett. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap kigyulladt egy autószerelő műhely Andornaktályán:
Ezt ne hagyja ki!Hulladéklerakó
22 órája
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
Ezt ne hagyja ki!Ajándék
2025.08.17. 07:49
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
Tegnap, 12:07
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre