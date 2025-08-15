Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Gyöngyösön

Kigyulladt egy körülbelül hatvan négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és tüzet fogott az udvaron felhalmozott szemét is Gyöngyösön, a Csobánka utcában. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltják a lángokat, illetve légzésvédelem és sugárfedezet mellett belülről is felderítik az épületet.

Több mentő is érkezett a gyöngyösi tűz helyszínére

Forrás: Ládi László / Agria Tv Bt

Az Agria Tv Bt információi alapján, a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki elhagyta a házat.