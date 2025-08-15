augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

1 órája

Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Gyöngyösön

Címkék#tűzeset#tűzoltók#katasztrófavédelem

Péntek délután Gyöngyösön egy családi ház teteje kapott lángra, a tűz pedig hamar továbbterjedt a környező területre is.

Heol.hu
Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Gyöngyösön

Füstbe borult az utca a gyöngyösi tűz közelében

Forrás: Ládi László / Agria Tv Bt

Kigyulladt egy körülbelül hatvan négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és tüzet fogott az udvaron felhalmozott szemét is Gyöngyösön, a Csobánka utcában. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltják a lángokat, illetve légzésvédelem és sugárfedezet mellett belülről is felderítik az épületet.

Több mentő is érkezett a gyöngyösi tűz helyszínére
Forrás: Ládi László / Agria Tv Bt

Az Agria Tv Bt információi alapján, a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki elhagyta a házat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu