Tűz
1 órája
Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Gyöngyösön
Péntek délután Gyöngyösön egy családi ház teteje kapott lángra, a tűz pedig hamar továbbterjedt a környező területre is.
Füstbe borult az utca a gyöngyösi tűz közelében
Forrás: Ládi László / Agria Tv Bt
Kigyulladt egy körülbelül hatvan négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és tüzet fogott az udvaron felhalmozott szemét is Gyöngyösön, a Csobánka utcában. A város hivatásos tűzoltói több vízsugárral oltják a lángokat, illetve légzésvédelem és sugárfedezet mellett belülről is felderítik az épületet.
Az Agria Tv Bt információi alapján, a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki elhagyta a házat.
