27 perce
Kigyulladt egy épület Andornaktályán
Egy melléképület égett Andornaktályán vasárnap délelőtt. A tűz a II. Rákóczi Ferenc úton csapott fel, ahol egy épület tetőszerkezete kapott lángra.
Kigyulladt egy melléképület Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton. A mintegy harminc négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete égett. Az egri tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
– Az egri hivatásos tűzoltók három tűzoltóautóval vonult ki helyszínre, és két vízsugárral oltották el a lángokat – árulta el lapunknak Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
Ahogy korábban már beszámoltunk, felhőszakadás okozott gondokat Hevesben a hét elején:
