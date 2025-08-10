Kigyulladt egy épület Andornaktályán

Kigyulladt egy melléképület Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton. A mintegy harminc négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete égett. Az egri tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

Forrás: Heol.hu

– Az egri hivatásos tűzoltók három tűzoltóautóval vonult ki helyszínre, és két vízsugárral oltották el a lángokat – árulta el lapunknak Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

