Két város tűzoltói siettek a háztűzhöz

Kigyulladt egy lakóház Jobbágyiban, a Petőfi Sándor úton. A lángok átterjedtek a bozótosra, illetve a telek mellett lévő tarlóra is nagyjából másfél hektáron. A pásztói és hatvani hivatásos tűzoltók megbontották az égő tetőszerkezetet, amelyet gyorssugárral oltanak – számolt be a tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Tűz gyulladt ki Jobbágyiban péntek hajnalban.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

