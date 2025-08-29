Lángok
1 órája
Két város tűzoltói siettek a háztűzhöz
Tűz ütött ki Jobbágyiban péntek hajnalban. A Petőfi Sándor útra a pásztói és a hatvani tűzoltók vonultak ki.
Kigyulladt egy lakóház Jobbágyiban, a Petőfi Sándor úton. A lángok átterjedtek a bozótosra, illetve a telek mellett lévő tarlóra is nagyjából másfél hektáron. A pásztói és hatvani hivatásos tűzoltók megbontották az égő tetőszerkezetet, amelyet gyorssugárral oltanak – számolt be a tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, szerda éjjel egy parasztház egyik szobája és tetőszerkezete kapott lángra Tarnaleleszen:
