Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a tető is égett a hatalmas tűzben

Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a Kossuth Lajos úton. A mintegy kilencven négyzetméter alapterületű ház egyik szobája és a tetőszerkezet is égett. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángok, megbontották a tetőt. Az utómunkálatok az éjszaka folyamán lezajlottak – számolt be a tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen.

Forrás: MW/archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tűz volt egy füzesabonyi lakóházban múlt hét pénteken: