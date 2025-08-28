augusztus 28., csütörtök

Tűz

2 órája

Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a tető is égett a hatalmas tűzben

Komoly tűzesethez riasztották a tűzoltókat Tarnaleleszen szerda éjjel. Egy parasztház egyik szobája és tetőszerkezete kapott lángra.

Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a Kossuth Lajos úton. A mintegy kilencven négyzetméter alapterületű ház egyik szobája és a tetőszerkezet is égett. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángok, megbontották a tetőt. Az utómunkálatok az éjszaka folyamán lezajlottak – számolt be a tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tűz volt egy füzesabonyi lakóházban múlt hét pénteken:

 

