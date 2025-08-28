1 órája
Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a tető is égett a hatalmas tűzben
Komoly tűzesethez riasztották a tűzoltókat Tarnaleleszen szerda éjjel. Egy parasztház egyik szobája és tetőszerkezete kapott lángra.
Kigyulladt egy parasztház Tarnaleleszen, a Kossuth Lajos úton. A mintegy kilencven négyzetméter alapterületű ház egyik szobája és a tetőszerkezet is égett. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángok, megbontották a tetőt. Az utómunkálatok az éjszaka folyamán lezajlottak – számolt be a tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, tűz volt egy füzesabonyi lakóházban múlt hét pénteken:
Nem lakhatnak tovább eddigi otthonukban - egy füzesabonyi ház égett le
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze